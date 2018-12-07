الاتحاد التونسي يعتبر لاعبي شمال إفريقيا محليين

قرر الإتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إعتبار لاعبي إتحاد شمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا) كلاعبين محليين في تونس.

وهذا إبتداءا من 19 ديسمبر الجاري، وبعد إرسال تفاصيل القرار إلى الاندية تونسية المحترفة خلال الأسبوع المقبل.

ويخص القرار الجديد أندية الرابطة المحترفة الأولى التونسية، كما أنه لا ينطبق على حراس المرمى.

وسيلغي القرار إلزام مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده الأوّل في 3 مباريات على الأقل أو مع منتخب الأمال في 5 مباريات على الأقل حتى يصبح مؤهلا قانونيا للّعب في البطولة التونسية.