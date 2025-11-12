الاتحاد الجزائري لكرة الطائرة يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره البولندي

وقّع الاتحاد الجزائري لكرة الطائرة، على بروتوكول تعاون، مع نظيره من الاتحاد البولندي، لتعزيز التعاون بين الطرفين.

وعقب التوقيع على هذا البروتوكول، صرّح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطائرة، محمد تمادرتازا.

“الجزائر ستستفيد كثيرا، في ثلاثة مجالات مختلفة، من بروتوكل التعاون الذي تم التوقيع عليه مع الاتحاد البولندي”.

وأوضح: “سنستفيد في المجال التكويني، والإداري، حيث سنلقى مساعدة لتكوين إدارة تعتمد على الرقمنة، لنكون فاعلين، ما يمكّننا من تحقيق نتائج سريعة”.

كما كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة الطائرة، محمد تمادرتازا: “سنوقع على بروتوكول تعاون مماثل، مع كل من دولة قطر، إيطاليا، تونس، مصر والسنغال”.