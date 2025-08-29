الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتلقى رسالة تعزية من أنفانتينو

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، رسالة تعزية ومواساة، من طرف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ونشر “الفاف” عبر موقعها الرسمي، الرسالة التي تلقتها من طرف أنفانتينو، والتي أبدى من خلالها تعازيه لوفاة الرئيس الأسبق لـ”الفاف”، يسعد دومار.

كما استذكر رئيس “الفيفا” في رسالته مشوار الفقيد دومار، كلاعب أسبق للمنتخب الوطني، ومسير على رأس الاتحاد الجزائري للعبة.

يذكر أن أسرة كرة القدم الجزائرية، تلقت خبر وفاة يسعد دومار، يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز 92 عاما.