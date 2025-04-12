الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى الشفاء العاجل للدولي أحمد قندوسي

عبّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وعلى رأسه الرئيس، وليد صادي، عن أصدق تمنياته بالشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني أحمد قندوسي.

بعد تعرضه اليوم السبت، لإصابة خطيرة على مستوى الساق، أنهت موسم اللاعب بنسبة كبيرة، و ذلك خلال مواجهة فريقه سيراميكا كليوباترا و نادي فاركو، ضمن منافسات البطولة المصرية.

ووجهت “الفاف”، عبر بيان رسمي، على منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، رسالة دعم قوية للاعب، مؤكدة وقوفها إلى جانب اللاعب في هذه الفترة الحرجة، ومتمنية له عودة سريعة وقوية إلى الميادين.