الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب

تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، بتهانيه الخالصة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب.

التي توافق يوم 5 جويلية من كل عام، مستذكرًا بإجلال واعتزاز التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء الأبرار في سبيل تحرير الوطن واسترجاع السيادة الوطنية.

وجاء بيان “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” على النحو التالي:” الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتقدم بتهانينه الخالصة للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب”.

وختم البيان بعبارة: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”، في إشارة إلى الاعتزاز بالذاكرة الوطنية، والإجلال للتضحيات التي مهدت طريق الحرية والاستقلال.