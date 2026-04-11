الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ شبيبة الأبيار بعد تحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة

قدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، اليوم السبت، تهانيه إلى نادي شبيبة الأبيار بمناسبة تحقيقه الصعود إلى الرابطة المحترفة.

عقب موسم مميز في بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط-غرب). وجاء هذا الإنجاز بعد ضمان الفريق الصدارة مبكرًا، قبل أربع جولات من نهاية الموسم، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 64 نقطة، متقدماً بفارق مريح عن أبرز ملاحقيه اتحاد الحراش وجمعية وهران، اللذين يحتلان المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويُعد هذا الصعود ثمرة موسم استثنائي قدم خلاله نادي شبيبة الأبيار أداءً ثابتًا ونتائج قوية، مكنته من فرض سيطرته على مجريات البطولة وحسم بطاقة الصعود دون انتظار الجولات الأخيرة.

من جهته، نوه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بهذا الإنجاز، مؤكداً في تهنئته على أهمية دعم الأندية الصاعدة وتشجيع العمل القاعدي، في إطار سياسة تطوير كرة القدم الوطنية ورفع مستوى المنافسة في مختلف الأقسام.

ويُنتظر أن يشكل صعود شبيبة الأبيار إضافة نوعية للمشهد الكروي في الرابطة المحترفة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق صعوده إلى قسم النخبة.