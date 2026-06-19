الاتحاد الجزائري لكرة القدم يودع شكوى رسمية لدى الفيفا احتجاجًا على التحكيم أمام الأرجنتين

أودع الاتحاد الجزائري لكرة القدم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خلفية بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات كأس العالم 2026، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية.

وحسب ما أورده الموقع الرسمي للتلفزيون العمومي الجزائري، فإن “الفاف” اعتبرت أن المنتخب الوطني تعرض لعدة قرارات تحكيمية مؤثرة في مجريات اللقاء، ما دفعها إلى رفع ملف رسمي إلى هيئة الفيفا قصد دراسة اللقطات محل الاعتراض.

وبحسب المصدر ذاته، ارتكزت الشكوى الجزائرية على ثلاث حالات رئيسية، رأت الاتحادية أنها تستوجب إعادة تقييم: تدخل ليونيل ميسي، على قائد المنتخب الوطني، عيسى ماندي، والذي اعتُبر أنه كان يستوجب تدخلاً أكثر صرامة من الحكم البولندي،سيمون مارتشينياك أو العودة إلى تقنية الفيديو (VAR).

التدخل بالمرفق على اللاعب أنيس حاج موسى خلال مجريات المباراة، بالإضافة لتدخل ماك أليستر، على إبراهيم مازة، وهي لقطة اعتبرتها “الفاف” تستوجب تدخلًا انضباطيًا من الطاقم التحكيمي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الكبير الذي رافق أداء الحكم خلال المواجهة، حيث أثارت بعض اللقطات اعتراضات واسعة من قبل الجماهير والمتابعين، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة القرارات المثيرة للجدل والتحقق من مدى مطابقتها لقوانين اللعبة.