الاتحاد الجزائري لكرة اليد يحدد موعد انطلاق بطولة الأكابر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم الإثنين، موعد انطلاق البطولة الوطنية 2022-2023، للقسم الممتاز رجال، وسيدات.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، بيانا، أعلن من خلاله عن تحديد تاريخ 16، و17 ديسمبر كموعد لانطلاق بطولة القسم الممتاز رجال، وسيدات.

كما حددت ذات الهيئة، تاريخ 10 ديسمبر المقبل، كآخر موعد بالنسبة للأندية، من أجل ايداع ملفات انخراطها.

كما أشار الاتحاد الجزائري لكرة اليد، في ذات البيان، بأن كل ملفات الانخراط غير كاملة، تعتبر ملغاة.