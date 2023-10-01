الاتحاد الجزائري لكرة اليد يحدد موعد نهائي كأس الجزائر

حدد الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم الأحد، موعد خوض نهائي كأس الجزائر، صنف أكابر رجال.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة اليد، تم تحديد تاريخ السادس من أكتوبر الجاري، كموعد لخوض هذا النهائي.

كما تقرر خوض هذه المباراة النهائية، بالقاعة التابعة لمركب “ميلود هدفي” بوهران، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

يذكر أن نهائي كأس الجمهورية لكرة اليد، أكابر رجال، سيجمع نادي الأبيار، بفريق أولمبي مدينة عنابة.