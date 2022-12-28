الاتحاد الجزائري لكرة اليد يحدد موعد نهائي كأس الجمهورية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عن موعد خوض نهائي كأس الجمهورية، لصنف أكابر رجال، وسيدات.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية، بأن نهائي الكأس سيجرى هذا الجمعة، بقاعة حرشة حسان.

كما سيجمع نهائي الرجال، فريق مولودية الجزائر، بنادي الأبيار، فيما ينشط نهائي السيدات، فريق مولودية الجزائر، أمام وفاق عين توتة.

وسيجرى النهائي الأول بين الرجال، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا، فيما يلعب نهائي السيدات انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.