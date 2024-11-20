الاتحاد الجزائري لكرة اليد يعلن تأجيل جمعيته العامة العادية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، عن اتخاذه قرار بتأجيل انعقاد أشغال جمعيته العامة العادية.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة اليد، بيانا عبر صفحته الرسمية، أعلم من خلاله الأعضاء بتأجيل انعقاد جمعيته العامة العادية.

ويأتي هذا القرار، بعدما تم في وقت سابق، تحديد تاريخ 10 ديسمبر المقبل، كموعد لانعقاد هذه الجمعة العامة العادية.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عن السبب وراء قراره بتأجيل أشغال هذه الجمعية العامة العادية، أو الموعد الجديد لانعقادها.