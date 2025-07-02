الاتحاد الجزائري لكرة اليد يعلن فسخ العقد بالتراضي مع رابح غربي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بالمدرب الوطني السابق والمناجير رابح غربي.

جاء هذا القرار، بعد اتفاق الطرفين على فسخ العقد بالتراضي.

وجاء في البيان أن هذا القرار تم اتخاذه في جو من الاحترام المتبادل والتفاهم المهني، حيث عبّرت الاتحادية عن شكرها وامتنانها العميق لرابح غربي على كل ما قدّمه من جهود وخدمات خلال فترة توليه لمهامه، سواء على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني أو كمناجير فني.

ويُعتبر رابح غربي من الأسماء البارزة في كرة اليد الجزائرية، حيث كان له دور محوري في مرافقة المنتخبات الوطنية خلال مراحل مختلفة، وساهم بخبرته في تطوير الأداء الفني والبدني للمنتخب.

هذا ولم تكشف الاتحادية بعد عن هوية الخليفة المنتظر، مكتفية بالتأكيد على استمرار العمل من أجل دعم المنتخبات الوطنية وتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة، خاصة في ظل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويُجسد هذا القرار توجه الاتحاد نحو ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني، مع الحفاظ على روح الاستمرارية وتقدير الكفاءات الوطنية التي خدمت كرة اليد الجزائرية بإخلاص.