الاتحاد الجزائري للجيدو يعين صورية حداد مدربة لمنتخب الوسطيات

أعلن الإتحاد الجزائري للجيدو، عن تعيين البطلة الأولمبية صورية حداد مدربة للمنتخب الوطني إناث، صنف وسطيات.

ويعسى الاتحاد الجزائري للجيدو، للاستفادة من خبرة البطلة الأولمبية، للارتقاء بوسطيات المنتخب الوطني تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وستعمل بطلة الجيدو الجزائري، لتحضير مصارعات المنتخب الوطني، لبطولة العالم المقررة شهر أكتوبر المقبل، بإيطاليا.

ويعلق الاتحاد الجزائري للجيدو، آماله، على صورية حداد، لقيادة وسطيات المنتخب الوطني، لتحقيق مشاركة مشرفة في هذه البطولة.