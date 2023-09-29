الاتحاد الجزائري للجيدو يكرّم أبطاله في ذكرى تأسيسه

نظم الاتحاد الجزائري للجيدو، حفلاً تكريمياً، لأبطال الجزائر من مختلف الأجيال، بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس الاتحاد.

وقام الاتحاد الجزائري للجيدو، بتوزيع شهادات رمزية، لأبطاله الحاليين والسابقيين، اعترافا بما قدموه لرياضة الجيدو الجزائري.

كما تمّ بهذه المناسبة، تكريم المنتخبات الوطنية للجيدو، نظير تشريفهم الراية الوطنية، في البطولات الإفريقية.

وجرى هذا الحفل بحضور رئيس الاتحاد الجزائري للجيدو ياسين سليني، إلى جانب العديد من المسؤولين والوجوه الرياضية البارزة.