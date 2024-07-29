الاتحاد الدولي للجيدو يحقق في قضية دريس مسعود !

قرر الاتحاد الدولي لـ”الجيدو” رسميا فتح تحقيق، في قضية استبعاد البطل الجزائري، مسعود رضوان دريس، من أولمبياد باريس 2024.

وكشف الاتحاد الدولي للعبة اليوم الاثنين، بأن دريس، الذي أوقعته قرعة أقل من 73 كلغ، في مواجهة منافس صهيوني، استبعد عقب اختبار الوزن الرسمي، بسبب وزنه الزائد.

مشيرا إلى أن البطل الجزائري، وصل إلى جلسة التحكم في الوزن. قبل 10 دقائق عن الموعد النهائي، وتبين أن وزنه يزيد بمقدار 400 غرام، عن الحد الأقصى للوزن المسموح به للمنافسة.

وشكك ذات المصدر في نوايا دريس مسعود، مؤكدا بأنه يلتزم بمبادئ اللعب النظيف والروح الأولمبية وعدم التمييز.

قبل أن يضيف: “نعتقد أن الرياضة يجب أن تظل عالماً من النزاهة والعدالة. بعيداً عن تأثيرات الصراعات الدولية. ومن المؤسف أن الرياضيين غالباً ما يصبحون ضحايا للنزاعات السياسية الأوسع نطاقاً والتي تتعارض مع قيم الرياضة.”

وواصل الاتحاد الدولي للجيدو في بيان عبر موقعه الالكتروني: “لا يمكننا تقديم مبرر لحالة الوزن الزائد لمسعود دريس، لكننا نظل ملتزمين بضمان تنافس جميع الرياضيين في ظل ظروف متساوية وعادلة.”

وختم: “بعد انتهاء الألعاب الأولمبية، سيتم إجراء مراجعة كاملة والتحقيق في الوضع، وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر.”

