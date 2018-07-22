الاتحاد الدولي للجيدو يعلق دورتي الإمارات وتونس بسبب الكيان الصهيوني

علق الاتحاد الدولي للجيدو دورتين دوليتين كانتا مقررتين في كل من الإمارات وتونس، لعدم تقديم البلدين المنظمين ضمانات للفريق الصهيوني.

كما رفضا الإستماع للنشيد ورفع العلم الصهيوني خلال الدورة، وهو القرار الذي برره الاتحاد بمكافحة “التمييز في الرياضة”.

وورد في بيان صادر عن الاتحاد الدولي للجيدو:”قرر الاتحاد تعليق اثنين من أنشطته، أي غراند سلام أبو ظبي والجائزة الكبرى لتونس”.