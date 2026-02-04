الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يرحب بتدشين خط السكك الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات

رحب الاتحاد الدولي للسكك الحديدية “UIC”، يرحب بتدشين خط السكك الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات بطول 950 كيلومترا.

وأكد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية “UIC”، أنه بتدشين هذا المشروع يظهر اعتماد الفاعلين الصناعيين الكبار. على السكك الحديدية كجزء من استراتيجية تنمية شاملة وصديقة للبيئة.

وأشار أن التقدم السريع للمشروع، يبرز مرة أخرى ما يمكن تحقيقه عندما يعمل جميع أصحاب المصلحة. بفعالية معا نحو رؤية مشتركة.

وهذا ونوه الاتحاد إلى أن قطار بشار-تندوف-غارا جبيلات يمر فوق أطول جسر علوي في إفريقيا بطول 4.111 كيلومترات فوق مجرى وادي داورة وتتيح قدرة حمولة تبلغ 32.5 طنا لكل محور نقل كميات كبيرة من البضائع إضافة إلى الركار.

كما تقدم الاتحاد الدولي للسكك الحديدية “UIC”، بالشكر للوكالة الوطنية الجزائرية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية كعضو في المنظمة على هذا الإنجاز الكبير.

