الاتحاد الرواندي يفسخ عقد المدرب عمروش

أعلن الاتحاد الرواندي لكرة القدم، فسخ عقد مدرب المنتخب الأول، الجزائري عادل عمروش، بأثر فوري.

وذلك عقب ثبوت خروقات تعاقدية وُصفت بالخطيرة.

وأوضح الاتحاد الرواندي، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لملف المدرب. تبين من خلالها ارتكابه مخالفات منصوص عليها في المادة 17.2 من عقد العمل. مؤكدًا أن المعني مُنح كامل الفرصة للرد وتقديم توضيحاته قبل اتخاذ هذا القرار النهائي.

ورغم حدة القرار، توجه الاتحاد الرواندي بالشكر لعادل عمروش على الفترة التي قضاها على رأس العارضة الفنية للمنتخب. متمنيًا له النجاح في مشواره المهني مستقبلاً.

كما شدد البيان على أن هذا البلاغ هو الأخير بخصوص القضية، ولن تصدر أي تصريحات أو بيانات إضافية حول الموضوع.