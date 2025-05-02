الاتحاد الرياضي لبلدية أفلو يحقق الصعود للقسم الوطني الثالث

في إنجاز تاريخي طال انتظره، تمكن نادي اتحاد أفلو من خطف بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الثالث، بعد موسم استثنائي قدم فيه أداءً رائعًا وتوج في نهايته بطلاً للقسم الجهوي الأول.

وجاء تتويج اتحاد أفلو بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والمستوى المميز الذي ظهر به اللاعبون على مدار الموسم، بقيادة الطاقم الفني الذي استطاع بناء توليفة قوية جمعت بين الخبرة والحماس. ما مكن الفريق من السيطرة على أغلب المباريات وتحقيق انتصارات حاسمة، خاصة في اللقاءات المصيرية التي صنعت الفارق في جدول الترتيب.

وشهدت الجولة الأخيرة من البطولة أجواء احتفالية كبيرة، إذ تمكن الاتحاد من تحقيق فوز ثمين أمام شباب قصر الحيران بنتيجة (3-0) وسط حضور جماهيري غفير قدم إلى الملعب لتشجيع الفريق ومشاركته فرحة الصعود. في مشهد جسّد ارتباط المدينة العميق بناديها العريق وبحضور يونس بن مراح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية أفلو، والسلطات المحلية.

وفي تصريح “للنهار”، عبّر رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مشيدًا بروح اللاعبين وانضباطهم. مؤكدًا أن الهدف القادم هو تعزيز الفريق من أجل المنافسة بقوة في القسم الوطني الثالث والبقاء في مصاف الأندية الوطنية.

ومن جهتهم، احتشد أنصار الفريق في شوارع مدينة أفلو احتفالاً بهذا الإنجاز، إذ علت الزغاريد ورفعت الأعلام الحمراء والسوداء في كل الأرجاء. في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير الأفلاوية.

بهذا التتويج، يفتح اتحاد أفلو صفحة جديدة في تاريخه الكروي، ويؤكد أن العزيمة والعمل الجماعي هما الطريق الأمثل لتحقيق الأحلام، في انتظار تحديات الموسم القادم .

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