الاتحاد السعودي يسلط عقوبات قاسية ضد شافعي والمغربي حمد الله

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوباتها في حق فاروق شافعي، لاعب ضمك، والمغربي حمد الله لاعب الاتحاد.

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة شافعي، بالإيقاف لمباراة واحدة، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

كما فرضت لجنة الانضباط للاتحاد السعودي نفس العقوبة، على المغربي حمد الله، لاعب نادي الإتحاد السعودي.

وتأتي هذه العقوبات المفروضة على فاروق شافعي، والمغربي حمد الله، بسبب شجار اللاعبين خلال المباراة التي جمعت ضمك بالاتحاد.