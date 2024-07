الاتحاد السعودي يعرض على عوار عقدا لـ 3 سنوات

مرّت إدارة نادي الاتحاد السعودي، إلى الأمور الجدية، بخصوص رغبتها في التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب روما الإيطالي، حسام عوار.

وكشف الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، بأن النادي السعودي، اشترط على لاعب الخضر، التوقيع على عقد يستمر لـ 3 سنوات.

كما أضاف ذات الصحفي، في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس” بأن إدارة روما. وافقت على بيع لاعبها، في انتظار قرار الأخير.

والتحق عوار، بنادي روما صيف 2023، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون، غير أن الدولي الجزائري، فشل في فرض نفسه مع نادي العاصمة الايطالية، واكتفى بتسجيل 4 أهداف في 25 مباراة.

🟡⚫️ EXCL. Houssem Aouar set to be a New Al #Ittihad new player in the coming days !

🇩🇿 Terms are agreed with #ASRoma midfielder on the basis on a 3 years contract.

✅ I understand all agreement with #ASRoma are founded. #mercato #DZ #SPL #OL pic.twitter.com/8iPtxCBEM3

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 11, 2024