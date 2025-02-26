الاتحاد السعودي يعلن عن معاناة حسام عوار من اصابة

كشفت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن نجمها الجزائري حسام عوار، لاصابة، سبعده عن الميادين في الفترة المقبلة.

ونشرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، بيان كشفت من خلاله عن معاناة عوار، من إصابة في الساق اليسرى.

ولم تكشف إدارة النادي السعودي، موعد عوار، للتدريبات، كون ذلك سيكون بناء على مدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

يذكر أن حسام عوار، بعتبر ركيزة أساسية في التشكيلة الأساسية لناديه الاتحاد السعودية، وسيشكل غيابه، خسارة كبيرة للفريق.