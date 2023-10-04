الاتحاد السعودي يعلن نيته في الترشح لاستضافة مونديال 2034

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نيته في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بالمملكة العربية السعودية.

ونقل موقع الاتحاد السعودي كلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي نشرها على صفحته الرسمية على “تويتر” التي أبدى فيها رغبته في استضافة بلده لكأس العالم 2034، “التي تعد انعكاسا لما وصلت إليه المملكة، وأصبحت واجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات”.

كما أضاف “نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة و الكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم”.

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