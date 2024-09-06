الاتحاد السعودي يهنئ عوار على مردوده مع الخضر

هنأت إدارة نادي الاتحاد السعودي، لاعبها الدولي الجزائري، حسام عوار، عقب فوزه أمس الخميس مع الخضر، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية.

ونشرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة عوار، بقميص فريقه، إلى جانب العلم الجزائري.

وكتبت إدارة النادي السعودي: “تهانينا لنجمنا الجزائري حسام عوار، مساهمته في تفوق منتخبه أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية”.

يذكر أن حسام عوار، ساهم في فوز المنتخب الوطني، على نظيره من غينيا الاستوائية، بثنائية نظيفة، بتسجيله الهدف الأول للخضر في هذه المباراة.