الاتحاد السنغالي يتهم واتفورد بمحاولة حرمان “سار” من “الكان”

أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بيان شديد اللهجة ضد نادي واتفورد الإنجليزي، بسبب اللاعب إسماعيل سار.

وكشف الاتحاد السنغالي، بأن إدارة واتفورد، منعت إسماعيل سار، من الالتحاق بتربص أسود الترنغا، تحسبا لكان 2021 بالكاميرون.

كما أكد مسؤولي الكرة السنغالية، بأن سار، أبدى رغبته في الالتحاق بتربص منتخبه، إلا أن إدارة ناديه، منعته من ذلك.

واعتبر الإتحاد السنغالي، تصرف مسؤلي واتفورد، بالغير محترم، لعدم سماحهم لاسماعيل سار، بتمثيل منتخب بلده.