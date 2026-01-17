الاتحاد السنغالي يفضح تلاعبات “المخزن”

عانت بعثة المنتخب السنغالي الأمرّين، لدى وصولها أمس الجمعة، إلى مدينة الرباط المغربية، تحسبا لملاقاة البلد المضيف غدا الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وصول وفد “أسود التيرانغا” إلى الرباط. في غياب ترتيبات أمنية تليق بمباراة بحجم نهائي الـ”كان”.

حيث وجد رفقاء المتألق ساديو ماني، أنفسهم في صدام مباشر مع الجماهير. عكس ما هو معمول به حتى في الدورات الودية.

وواجهت بعثة المنتخب السنغالي، فور وصولها إلى الرباط من اختلالات وتجاوزات غير مسؤولة. تفضح النظام “المخزني” الذي يحاول جاهدا تصنيف “كان 2025” في خانة الدورة المثالية. رغم مهازل التحكيم التي صنعت الحدث عالميا. وكانت مجحفة في حق منتخبات مرشحة للتتويج.

ولم يتوان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في كشف المستور، من خلال بيان نشره أمس الجمعة. عبر من خلاله عن استنكاره الشديد لجملة من الاختلالات التي رافقت تحضيراته للمباراة النهائية.

وأوضح المصدر ذاته، في إطار ما وصفه بالشفافية والدفاع عن مصالح المنتخب السنغالي. أن بعثة “أسود التيرانغا” واجهت نقصا واضحا في الترتيبات الأمنية عند وصولها إلى محطة القطار بالعاصمة الرباط.

مشيرا إلى أن هذه الاختلالات أدت إلى اختلاط اللاعبين وأفراد الطاقم الفني بالجماهير. في ظروف لا تتماشى مع المعايير المعتمدة لتنظيم نهائي قاري بهذا الحجم.

وفي المقابل، تقدم الاتحاد السنغالي مضطرا. باحتجاج رسمي بخصوص ظروف الإقامة. وهو ما اشتكى منه أيضا في وقت سابق مدرب منتخب مصر، حسام حسن.

كما أكد الاتحاد السنغالي. أنه تم في الأخير بعد الاحتجاج الذي تقدم به. تخصيص فندق من فئة 5 نجوم لرفقاء الغائب عن النهائي بسبب العقوبة. خاليدو كوليبالي. بما يضمن شروط الراحة والاسترجاع قبل المباراة النهائية.

مكان التدريبات وقضية التذاكر !

معلنا في المقابل، رفضه رفضه القاطع إجراء تدريباته في مركب محمد السادس. لكونه مركز تدريبات المنتخب المنافس. الأمر الذي يثير. إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة الرياضية.

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم. أنه لم يتلق إلى غاية صدور بيانه أمس الجمعة، أي إشعار رسمي بشأن مكان إجراء تدريبات منتخبه.

وطفت إلى السطح مجددا مشكلة “التذاكر” التي عانى منها الجمهور الجزائري في كل لقاءات “الخضر” في كأس إفريقيا، حيث وصف الاتحاد السنغالي، الوضعية بـ “المقلقة”.

مشيرا إلى أن الحصة الرسمية لا تتجاوز تذكرتين من فئة “VVIP” مع استحالة اقتناء تذاكر من فئتي “VIP” و”VVIP” خلافًا لما كان معمولا به خلال مباريات نصف النهائي.

داعيا في ختام بيانه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”. واللجنة المحلية المنظمة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، بما يضمن احترام مبادئ اللعب النظيف والمساواة في المعاملة، وتوفير الشروط الأمنية والتنظيمية اللازمة للنهائي.