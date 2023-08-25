الاتحاد السوفي يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد

نجحت إدارة نادي الاتحاد الرياضي السوفي، في تدعيم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين جدد، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة النادي السوفي، عن تعاقدها مع الدولي الليبي محمد الغنيمي (24عاما)، والذي سيدعم هجوم الفريق.

كما نجح مسؤولي الاتحاد السوفي، في التعاقد مع كل من كسيلة تامريشت، قادما من ترجي مستغانم، والمدافع عبد الرحمان محمدي، قادما من مولودية وهران.

ويطمح الصاعد الجديد، الاتحاد الرياضي السوفي، لتقديم موسم مشرف في أول موسم له ضمن البطولة المحترفة.