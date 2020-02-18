الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم الرئيس تبون بوسام الشرف

كرم اليوم الثلاثاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام الشرف.

وقدم الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي، وسام شرف لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنجاحه في تولي سدة الحكم إثر رئاسيات ديسمبر الماضي.

استلم الوسام نيابة عن الرئيس تبون الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى،الذي أشرف اليوم بجامعة تيبازة على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول “الصيرفة الإسلامية”.

وقال الدكتور علي محي الدين إن علماء الأمة المنضوين تحت لواء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والبالغ عددهم 95 ألف عالم ارتأوا تكريم رئيس الجمهورية بوسام الشرف والدعاء له بالتوفيق في إزالة الفساد وتحقيق الأمن والأمان للجزائر والجعل منها قوة في العالم العربي والإسلامي وتحقيق كافة مطالب الشعب المشروعة.

هذا التكريم جاءعلى هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية المنظم بجامعة تيبازة على مدار يومين كاملين،حيث يشارك فيه ثلة من الباحثين والدكاترة من 13 دولة إلى جانب الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين.