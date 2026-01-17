الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يثمن المقاربة الاستباقية للتحضير لشهر رمضان

ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مخرجات الاجتماع المنعقد برئاسة الوزير الأول، المقاربة الاستباقية للتحضير لشهر رمضان المبارك من خلال تأمين وفرة المواد واسعة الاستهلاك وضبط آليات التموين والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وخلال اللقاء الذي جمع، اليوم، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والوفد المرافق له، بالوزير الأول، وبحضور كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وبمشاركة نقابات قطاع النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد، إلى جانب نقابات النقل وسيارات الاجرة آخرين. ثمن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عالياً هذا اللقاء الهام، الذي أكد أنه يعكس الإرادة السياسية الصادقة للدولة في ترسيخ الحوار المسؤول وتعزيز الثقة بين مؤسسات الجمهورية وممثلي الشركاء الاجتماعيين.

وأشار الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في بيان له، أن هذا اللقاء شكل محطة سياسية ومؤسساتية بالغة الدلالة.

وأكد الوزير الأول سيفي غريب، انطلاق ورشات عمل حقيقية ومشتركة، مؤطّرة برزنامة زمنية واضحة، تهدف إلى معالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، لاسيما في قطاعات التجارة والنقل والخدمات، بما يكرّس استقرار السوق الوطنية ويعزّز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، وبالاقتراب من شهر رمضان الكريم، ثمّن الاتحاد عالياً المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الحكومة في التحضير لهذا الموعد الهام، من خلال تأمين وفرة المواد واسعة الاستهلاك، وضبط آليات التموين، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكداً انخراط التجار والحرفيين، ومعهم مهنيّو قطاع النقل، في إنجاح هذه الجهود الوطنية، بروح المسؤولية والالتزام.

هذا وجدّد الاتحاد التزامه بمواصلة ورشات العمل المفتوحة الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الممارسات التجارية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، ونشر الوعي المهني، بما يضمن توازناً عادلاً بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك، ويُسهم في بناء مناخ اقتصادي سليم ومستقر.

وفي هذا الإطار، عبّر الوزير الأول عن ثقته في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن القطاعات المعنية مقبلة على إصلاحات نوعية من شأنها تحسين مناخ ممارسة النشاط الاقتصادي، والارتقاء بأداء المهنيين وجودة الخدمة العمومية، منوّهاً بوعي التجار والحرفيين وناشطي قطاع النقل، ودورهم الوطني في الحفاظ على استمرارية التموين وضمان السلم الاجتماعي.

كما أكد غريب أن هذه القطاعات تحظى بمتابعة خاصة واهتمام مباشر من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظراً لمكانتها الاستراتيجية في المنظومة الوطنية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن الاقتصادي وضبط السوق الوطنية.

وفي بيانه، أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، ومعه نقابات قطاع النقل المنضوية تحت لوائه، وباقي النقابات الشريكة، استعداده الكامل والدائم للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل مسعى إصلاحي جاد، قائم على الحوار والتكامل والتشاركية، بما يخدم مصلحة المهنيين، ويعزّز الثقة المتبادلة، ويحافظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في المحطات الحساسة وعلى رأسها شهر رمضان الكريم.

