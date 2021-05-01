الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدعو إلى حوار اجتماعي جديد وجدّي

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم السبت، على ضرورة فتح حوار اجتماعي “جديد وجدي” يجمع كل الأطراف الفعالة بالمجتمع.

وأوضح الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أن الحوار من شأنه إيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأفاد الاتحاد العام للعمال، أن الجائحة تسببت في الكثير من الأزمات الاجتماعية جراء التدهور الاقتصادي بدون سابقة.

وأضافت “UGTA”، أن ديمومة الجائحة وانعكاساتها الثقيلة على عالم الشغل وعلى الحياة الاجتماعية باتت تهدد الكثير من العمال في حياتهم.

كما –يقول البيان-“تسببت في تدهور القدرة الشرائية مما يدعو اليوم إلى الوقوف وإعادة النظر في أدائنا النقابي بإعادة صياغة الأولويات”.

وقال البيان، إن الاتحاد “يعيش مع مطالب العمال والعاملات وآمالهم بتحسين القدرة الشرائية وتجسيد العدالة الاجتماعية والحق بالعمل اللائق والتقاعد.