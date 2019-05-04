الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينتخب أمينه العام يومي 21 و22 جوان المقبل

شرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في التحضير لمؤتمره ال13 المقرر يومي 21 و 22 جوان المقبل بغرض انتخاب قيادة جديدة.

حسب ما أكده اليوم السبت الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامة أحمد قطيش.

وأوضح قطيش أن “التحضيرات للمؤتمر ال13 انطلقت اليوم بانعقاد المؤتمرات الجهوية لولايات الشرق، الجنوب، الغرب والوسط”.

مشيرا الى المؤتمر القادم “سيخصص لانتخاب قيادة جديدة وتقديم تقرير حول نشاطات المنظمة العمالية للسنوات الماضية”.

وتضم اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الـ 13 الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية واعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية.

بالإضافة إلى الأمناء العامين للفدراليات الوطنية لمختلف القطاعات.

وقد تم بالمناسبة تنظيم ورشتين بمقر المركزية النقابية بغرض إثراء ومناقشة القانون الاساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونظامه الداخلي.

ومن المنتظر اعداد المشروع التمهيدي المتعلق بالنصوص القانونية للاتحاد وعرضه للمناقشة والإثراء من قبل الهياكل المحلية للمنظمة النقابية قبل رفعه الى المؤتمر ال13 واعتماده كوثيقة رسمية عقب المصادقة عليه.