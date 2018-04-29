الاتحاد العام للفلاحين: نهب أرض “عمّي لزهاري” عصيان لبوتفليقة

اعتبر الأمين الوطني للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين،عبد اللطيف ديلمي،أن القرار الذي اتخذته السلطات المحلية لوهران، عصيان لتصريحات الرئيس بوتفليقة.

وقال ديلمي،خلال استضافته في قهوة وجورنان،اليوم الأحد،إن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة دعم الفّلاح،لكن المسؤولون يضربون تصريحاته عرض الحائط.

وأضاف، ضيف قهوة وجورنان، أن الرئيس أكد خلال المنتدى الأخير للفلاحة بالحفاظ على الأراضي الفلاحية.

وكانت مختلف صفحات “الفايسبوك” قد تداولت مقطع فيديو للفلاح «عمي لزهاري» وهو يشكو محاولة أطراف تحويل أرضه إلى عقار صناعي.