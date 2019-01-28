الاتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة بالجزائر يُعزي عائلة مدلسي

تقدّم الاتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة بالجزائر،بتعازيه لعائلة المرحوم مراد مدلسي الوزير الأسبق ورئيس المجلس الدستوري.

وجاء في بيان للإتحاد:”ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم مراد مدلسي الوزير الأسبق ورئيس المجلس الدستوري”.

مضيفا:”أنّه على إثر هذا المصاب الجلل تقدم الأمانة العامة للاتحاد العربي الإفريقي للتنمية المستدامة المتكاملة بالجزائر بالتعازي الخالصة

إلى عائلة الفقيد داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.