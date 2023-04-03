الاتحاد العربي لكرة القدم يدين اعتداء قوات الاحتلال على الرياضيين الفلسطنيين

أدان الاتحاد العربي لكرة القدم، بشدة، الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال على اللاعبين والمشجعين الفلسطنيين مؤخرا.

وأصدر الاتحاد العربي لكرة القدم بيانا، أعرب من خلاله عن إدانته لاعتداء قوات الاحتلال، على لاعبين فلسطنيين خلال نهائي كأس “أبو عمار”.

كما أكد الاتحاد العربي لكرة القدم، تضامنه الدائم والمستمر مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ووقوفه مع كافة الرياضيين في دولة فلسطين.

وتأتي هذه الخرجة من الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد البيان الذي أصدره مؤخرا الاتحاد الآسيوي للعبة، والذي أدان هو الآخر بأفعال قوات الاحتلال ضد الرياضيين الفلسطنيين.