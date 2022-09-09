الاتحاد العربي لكرة القدم يكرم الوزير سبقاق ورئيس الفاف زفيزف

كرم الاتحاد العربي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الفاف، جهيد زفيزف، في ختام كأس العرب للناشئين.

وجاء هذا التكريم من خلال، الأمين العام للاتحاد العربي، رجاء الله السلمي، الذي سجل حضوره في نهائي هذه البطولة التي توجت بها الجزائر.

كما قدم رجاء السليمي، ذرع تكريم، لرئيس الفاف، جهيد زفيزف، تكريما للجزائر، على تنظيمها المحكم لكأس العرب للناشئين.

يذكر أن الجزائر احتضنت كأس العرب لأقل من 17 عاما، في الفترة من 23 اوت إلى 8 سبتمبر، والتي توج بها المنتخب الوطني للناشئين، على حساب نظيره المغربي.