الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يخصّ الفريق أول شنقريحة بتكريم خاص

خصّ الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، بتكريم خاص.

وحسب ما نقله التلفيزيون العمومي، اليوم الخميس. فقد منح الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة. الوسام الذهبي من الدرجة الأولى الموسوم بالقادة العظماء والدرع الذهبي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

ويأتي هذا التكريم عرفانا وتقديرا لما يقدمه الفريق أول السعيد شنقريحة من دعم مستمر للرياضة العسكرية. ومساهمته في تحقيق شعار الاتحاد العربي للرياضة العسكرية “الأخوّة عبر الرياضة.