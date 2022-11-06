الاتحاد العربي يجدد دعمه لقطر

جدد الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، دعمه الكامل لدولة قطر، في تنظيمها لبطولة كأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم بيان، أكد من خلاله دعمه المستمر لاستضافة دولة قطر لمونديال 2022، وثقته في تقديم نسخة فريدة.

كما أبدى الاتحاد العربي رفضه لحملات التشويه التي تتعرض لها قطر، والتي تهدف حسبه للاساءة للكفائة العربية

ودعى الاتحاد العربي لكرة القدم، في الأخير الجماهير الرياضية، وعشاق كرة القدم، للاستمتاع بتجربة متميزة في مونديال قطر.