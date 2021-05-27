الاتحاد العربي يعلن تأجيل البطولة العربية للمنتخبات

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل الكأس العربية لمنتخبات أقل من 17 عاما، والتي كانت مقررة في الفاتح جويلية المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم الخميس، عن تلقيه مراسلة من الاتحاد العربي لكرة القدم، تعلمه من خلالها عن تأجيل هذه البطولة.

وكان من المقرر إجراء هذه البطولة في الفترة ما بين 1 إلى 17 جويلية المقبل، قبل أن يتم تأجيلها للفترة ما بين 29 جويلية، إلى 15 أوت 2021.

وأوضح بيان الاتحاد العربي لكرة القدم، أن تأجيل هذه الكأس العربية للمنتخبات لأقل من 17 عاما، والمقررة بالمغرب، بالنظر للوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا.