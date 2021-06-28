الاتحاد العربي يكشف تفاصيل مواجهة الخضر ضد المغرب

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين عن تفاصيل الاجتماع الفني التحضيري الخاص بمواجهة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة ضد نظيره المغربي المُقررة غدا الثلاثاء.

الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم كشف أن أشبال المُدرب محمد لاسات سيلعبون مواجهة الغد لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة بالقميص الأخضر حسب الاتفاق المُبرم في الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، هذا بينما سيلعب مُنافس الخضر بالقميص الأبيض.

يُذكر أن زملاء اللاعب بوعون سيواجهون المغرب بداية من الساعة ال18:00 بالتوقيت الجزائري بملعب القاهرة الدولي على أمل الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي من المنافسة.