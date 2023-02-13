الاتحاد العربي يكشف قيمة الجائزة المالية لكأس الملك سلمان

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قيمة الجائزة المالية المخصصة للطبعة المقبلة من بطولة كأس العرب للأندية 2023.

وحسب بيان الاتحاد العربي، تشهد الطبعة المقبلة من بطولة العرب للأندية، مشاركة أندية من 37 دولة عربية، من بينها الجزائر.

كما أوضح ذات البيان، بأن الجوائز المالية المخصصة لهذه الطبعة من البطولة العربية للاندية تبلغ 10 ملايين دولار.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أطلق على الطبعة المقبلة من كأس العرب للأندية المقررة بالسعودية، تسمية كأس الملك سلمان للأندية.