الاتحاد الغامبي يطالب الفيفا بمعاقبة بلماضي ويشترط اعتذار الفاف

أبدى الإتحاد الغامبي لكرة القدم، ردة فعله، بعد التصريحات الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما.

ونشر الإتحاد الغامبي بيان، نددت من خلاله بالتصريحات الأخيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، ضد الحكم الغامبي باكاري غاسما.

كما أكد الاتحاد الغامبي، ايداعه شكوى لدى الفاف، ضد بلماضي، وطالبت من الكاف، والفيفا، بفتح تحقيق وتسليط عقوبات انضباطية ضده.

ومن جهة أخرى، كشف الاتحاد الغامبي، مطالبته للفاف، إدانة بشكل علني تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي، ضد الحكم غاسما