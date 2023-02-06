الاتحاد الغاني يفقد الاتصال بأتسو الناشط في الدوري التركي
بقلم حواز عبد النور
أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم أمسية اليوم الإثنين فُقدانه الاتصال بلاعبه الدولي، كريستيان أتسو.
وينشط أتسو في فريق هاتاي سبور الناشط في الدوري التركي الممتاز.
وأعرب الاتحاد الغاني لكرة القدم عن قلقه الشديد على اللاعب بعد فقدان الاتصال به.
وجاء فُقدان الاتصال باللاعب المذكور بعد الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم وخلف دمارا كبيرا.
🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الغاني 🇬🇭 لكرة القدم يعرب عن قلقه على لاعب هاتاي سبور التركي كريستيان أتسو بعد فقدان الاتصال به إثر الزلزال pic.twitter.com/41A305cmrY
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 6, 2023
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