الاتحاد القطري يُقرر عدم تمديد عقد المُدرب سانشيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الجمعة عدم تمديد عقد مُدرب المُنتخب الأول، فيليكس سانشيز.

وينتهي عقد المدرب الاسباني الذي قاد العنابي لمدة 5 سنوات ونصف غدا السبت 31 ديسمبر.

وتُوج سانشيز مع المنتخب القطري بكأس أسيا لكن المُشاركة المُخيبة في مونديال قطر 2022 عجلت برحيله.

وأوضحت بعض التقارير تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدربًا للعنابي، بدلاً من سانشيز، حيث سيتم الإعلان رسميا خلال الساعات المقبلة.