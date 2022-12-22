الاتحاد الليبي لكرة القدم يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في “شان” الجزائر

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة لاعبيه المعنيين بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، والمقررة بالجزائر.

وضمت القائمة التي كشف عنها الاتحاد الليبي، والمعنية بالمشاركة في “شان” الجزائر، 26 لاعبا محليا.

كما أعلن مدرب المنتخب الليبي، كورون مارتينيز، عن خوض تربص تحضيري بتونس، انطلاقا من 27 ديسمبر الجاري.

ويتواجد منتخب ليبيا، في المجموعة الأولى لبطولة “الشان”، والتي تضم كل من الجزائر، إثيوبيا ومنتخب المزمبيق.