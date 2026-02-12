الاتحاد الليبي يقدّم آدم عليلات لوسائل الإعلام

قدّم نادي الاتحاد الليبي، لاعبه الجديد آدم عليلات، قادمًا من اتحاد العاصمة، في أول تجربة احترافية له خارج الجزائر.

ويسعى المدافع الشاب إلى فتح صفحة جديدة في مسيرته من بوابة الدوري الليبي. إحدى البطولات التي تعرف تنافسًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشكّل عليلات إضافة مهمة لتعداد الاتحاد. خاصة في ظل المشروع الرياضي الذي يقوده المدرب التونسي خالد بن يحيى.

ويعوّل الطاقم الفني على جاهزية اللاعب البدنية وخبرته القارية مع اتحاد العاصمة، من أجل الاندماج السريع والمساهمة في تحقيق أهداف النادي محليًا وقاريًا. في وقت لا يزال فيه الميركاتو الشتوي الليبي مفتوحًا إلى غاية 15 فيفري 2026.

يذكر أن نادي الاتحاد الليبي أبرم عدة صفقات بارزة خلال الميركاتو الشتوي، ما يعكس طموحه الكبير للمنافسة بقوة، ويضع آدم عليلات أمام تحدٍّ جديد لإثبات إمكاناته خارج الدوري الجزائري.