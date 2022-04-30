الاتحاد المصري يطالب “الكاف” بإقامة نهائي رابطة الأبطال بملعب محايد

راسل الاتحاد المصري لكرة القدم الإتحاد الإفريقي “الكاف”، أمس الجمعة، لمطالبته تحديد ملعب محايد لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان الإتحاد المصري: “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أنه خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي.

وأضاف ذات البيان:” أثناء سريان بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، للتشديد على ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.

كما أكد البيان على ضرورة إقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية على ملاعب محايدة. خارج بلدان الفرق المتأهلة لنصف النهائي.