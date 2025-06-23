الاتحاد المصري يعزي “الفاف” إثر فاجعة ملعب 5 جويلية

وجّه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، رسالة تعزية ومواساة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، إثر الحادث الأليم الذي شهدته مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف مشجعي فريق مولودية الجزائر.

وجاء في نص رسالة الاتحاد المصري التي نشرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين: “أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي والاتحاد المصري لكرة القدم، والمدير التنفيذي، وجميع إدارات الاتحاد، بخالص التعازي والمواساة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وجماهير الكرة الجزائرية في ضحايا الحادث الأليم الذي شهده ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر، ويكتب الشفاء العاجل للمصابين”.

وتأتي هذه الرسالة في إطار تضامن عربي ودولي واسع مع الجزائر عقب هذه الفاجعة التي هزت الأوساط الرياضية.