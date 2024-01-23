الاتحاد الموريتاني يطلق بيانا غريبا قبل مواجهة الخضر !

أطلق الاتحاد الموريتاني لكرة القدم “بيانا غريبا” على موقعها الرسمي، قبل المواجهة المرتقبة سهرة اليوم الثلاثاء، بين منتخبه والخضر، في “كان” كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الموريتاني، إن بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة، ادعت بأن دولة خارجية تكفلت بنفقات المنتخب الموريتاني، في فترة تحضيراته لـ”الكان” بتونس وإقامته في كوت ديفوار.

كما وصف ذات المصدر هذه الأخبار بـ “الزائفة” مؤكدا بأن الحكومة الموريتانية والاتحادية الوطنية تعتبران تمويل المنتخب الوطني، في حله وترحاله. مسألة سيادية غير قابلة للنقاش ولا للمساومة.

ولذلك – يضيف البيان- :”لم نقبل أبداً ولن نقبل أن تتدخل أي جهة مهما كانت في تولي أي من نفقاته. سواء على مستوى إقامة المعسكرات الداخلية أو الخارجية أو على مستوى اقتناء المعدات واللوازم الفنية المختلفة.”

وفي الأخير دعت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم. الجميع إلى توخي الحذر، اتجاه مثل هذا النوع من الاخبار الزائفة. التي يسعى مروجوها إلى التشويش على الفريق وعلى تحضيراته لمباراة حاسمة.