الاتحاد الموريتاني يكشف قائمته النهائية المعنية بـ”كان 2023″

كشف مدرب المنتخب الموريتاني، أمير عبدو، اليوم الأثنين، عن قائمته النهائية للاعبين المعيين بالمشاركة في “كان 2023”.

ونشر الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي، هذه القائمة التي اختارها الناخب أمير عبدو، والتي ضمت 27 لاعبا.

وبهذا يكون الناخب الوطني جمال بلماضي، ولاعبيه، قد تعرفوا، على منافسيهم في نهائيات كأس امم إفريقيا المقبلة.

يذكر أن منتخب موريتانيا، يتواجد رفقة المنتخب الوطني، في المجموعة الرابعة لنهائيات امم إفريقيا 2023، إلى جانب منتخبي بوركينا فاسو، أنغولا.