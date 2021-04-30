الاتحاد الوطني للصناعيين ينظم مؤتمرا مشتركا للاستثمار مع غرفة التجارة الصينية

نظم الاتحاد الوطني للصناعيين و المنتجين و المحولين ،بالشراكة مع غرفة التجارة الصينية مؤتمر التبادل للتعاون الاقتصادي و الذي ترأسه علي قرفة ريس الاتحاد .

وقال رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين و المنتجين و المنحولين علي قرفة في مداخلته عن طريق تقنية التحاضر عن الإمكانيات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في عديد المجالات.

مؤكدا على اهمية الاستثمار الامكانيات الموجودة خاصة في قطاعات الفلاحة و الصناعة الغذائية و السياحة.

مبرزا ان الدولة الجزائرية تضع كافة التسهيلات للمستثمرين في سبيل العمل وفق مبدأ الشراكة .

وجاء في بيان للاتحاد أن رئيس المنظمة ترأس مؤتمر التبادل للتعاون الاقتصادي و التجاري الجزائر – الصين ،و الذي نظمته غرفة التجارة الصينية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للصناعيين و المنتجين و المحولين ” .

و أضاف البيان ” اللقاء كان فرصة لعرض مقدرات الجزائر في العديد من المجالات منها الفلاحة ، و الصناعة الغذائية ، والمعالجة ، والسياحة

.كما أشار إلى تم التطرق أيضا لقطاعات الاتصالات والفنادق والصناعة الطبية و دراسة سبل تطويرها” .

و في ذات الصدد ،عبر الصناعيون الصينيون عن استعدادهم للاستثمار في شراكة مع نظرائهم الجزائريين، في قاعدة الربح للجميع ، ما يمكن رجال الأعمال الجزائريين من كتساب المزيد من الخبرة ونقل التكنولوجيا .

كما سيمكنهم من الإضافة إلى التمويل القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتشجيع تصدير المنتجات المحلية .

للإشارة حظر اللقاء الذي تم عن طريق تقنية التحاضر، ممثلو غرفة التجارة الصينية و مسؤولين من الحكومة الصينية بالإضافة إلى رجال إعمال و مستثمرين صينيين